Окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя, - ГУР

"Вони (росіяни, - ред.) готуються до оборони Маріуполя. І не лише Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони", - сказав Скібіцький.

За його словами, зараз ворог докладає активних зусиль для використання портової інфраструктури Маріуполя для переміщення вантажів, зокрема військового призначення.

До того ж росіяни розміщують у Маріуполі та інших окупованих містах відповідні угруповання військ для їхньої оборони.

"Маріуполь - це потужна економічна зона, де можна сховати зброю, складувати боєприпаси та інше військово-технічне майно", - зазначив Скібіцький.