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Російські окупанти переміщують "зуби дракона" на окупованих територіях (фото)

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Середа 03 травня 2023 17:48
Російські окупанти переміщують "зуби дракона" на окупованих територіях (фото) Фото: російські окупанти переміщують "зуби дракона" на окупованих територіях (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові перевозять "зуби дракона", які вони використовують для облаштування оборонних позицій, на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова та Крим. Реалії.

Зокрема, Федоров повідомив, що "зуби дракона" перевозять через Маріуполь до лінії фронту на Запорізькому напрямку.

"Вірити в те, що бетонні пірамідки врятують під час контрнаступу ЗСУ так само безглуздо, як і мріяти, що Північне Приазов'я стане частиною РФ", - додав він.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що перевезення бетонних конструкцій помітили у Сімферополі. Вантажний автомобіль із фортифікаційними елементами виявили на вулиці Руській. При цьому куди везли "зуби дракона" невідомо.

Нагадаємо, загарбники будують "зуби дракона" на сході Криму та хочуть продовжити їх до Чорного моря.

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