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Оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя, - ГУР

Фото: заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики готовятся к круговой обороне временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного управления разведки МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого в интервью телеканалу "Киев".

"Они (россияне, ред.) готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне", - сказал Скибицкий.

По его словам, сейчас враг прилагает активные усилия для использования портовой инфраструктуры Мариуполя для перемещения грузов, в том числе военного назначения.

К тому же, россияне размещают в Мариуполе и других оккупированных городах соответствующие группировки войск для их обороны.

"Мариуполь - это мощная экономическая зона, где можно спрятать оружие, складировать боеприпасы и другое военно-техническое имущество", - отметил Скибицкий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные перевозят "зубы дракона", которые используют для обустройства оборонных позиций, на временно оккупированных территориях. В частности, их перевозят через Мариуполь к линии фронта на Запорожском направлении.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе заметили перемещение россиянами пяти тягачей с комплектами ракет. Их перевозили в сторону Запорожья.

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