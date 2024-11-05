Оккупанты готовятся к активным боевым действиям под Часовым Яром, - ОТГ "Луганск"

Российские оккупанты накапливают ресурсы в районе Часового Яра. Там они готовятся к активным боевым действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.

"Пока мы видим некоторое снижение количества штурмов по сравнению с другими направлениями. Там враг накапливает свои ресурсы. Сейчас они готовятся к активным боевым действиям", - рассказала Бобовникова, комментируя ситуацию в районе Часового Яра.

Она уточнила, что там враг каждую ночь завозит личный состав в антитепловизионных плащах. Также россияне перебрасывают боекомплект и вооружение как можно ближе к линии боевого столкновения.

Похожая ситуация наблюдается и в районе Торецка. Бобовникова отметила, что там враг накапливает технику и ресурсы. Сегодня было зафиксировано увеличение количества вражеских штурмов.