Окупанти готують порт в Маріуполі до переправи краденого з України зерна

Ситуація у порту Маріуполя

Порт у Маріуполі, який захопили російські війська у лютому 2022 року, окупанти перетворили на хаб для зберігання техніки та особового складу.

Крім того, останнім часом у порту фіксувалася небувала активність російських кораблів, зокрема танкерів. Наприклад, наприкінці червня в порту Маріуполя помітили вже третій танкер РФ.

Тоді повідомлялося, що така активність може бути пов'язана з двома моментами, у тому числі з тим, що РФ почала запускати "Калібри" з акваторії Азовського моря.

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