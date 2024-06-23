В Маріуполі помітили третій танкер РФ: як це пов'язано з пусками ракет з Азовського моря

Останніми днями в порту Маріуполя помітили вже третій танкер РФ. Така активність може бути пов'язана з двома моментами, зокрема з пусками "Калібрів" з акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Зранку вже не було в акваторії порту, проте ввечорі вже на рейді в напряму на вхід до порту. Танкер вантажності візульно класу до 1000 тонн нафтопродуктів. За такий час спокійно міг пройти до порту Азов (Ростов-на-Дону), Ейськ та навіть Керч за певних умов", - розповів він.

З чим це може бути пов'язано

За словами Андрющенка, є дві гипотези щодо такого руху.

Перша. З огляду на удари по нафтобазам та місцям зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість.

З огляду на удари по нафтобазам та місцям зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість. Друга. З огляду на те, що носії "Калібрів" досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреба заправки. Тому, не виключено, що загарбники готують порт для такого швидкого заходу вночі.

Зазначимо, про ще два танкери, помічені у порту Маріуполя, повідомлялося буквально 22 червня та 14 червня.