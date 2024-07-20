Оккупанты готовят порт в Мариуполе к переправе краденого из Украины зерна

Ситуация в порту Мариуполя

Порт в Мариуполе, который захватили российские войска в феврале 2022 года, оккупанты превратили в хаб для хранения техники и личного состава.

Кроме того, в последнее время в порту фиксировалась небывалая активность российских кораблей, в частности, танкеров. Например, в конце июня в порту Мариуполя заметили уже третий танкер РФ.

Тогда сообщалось, что такая активность может быть связана с двумя моментами, в том числе с тем, что РФ начала запускать "Калибры" из акватории Азовского моря.

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