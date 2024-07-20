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Оккупанты готовят порт в Мариуполе к переправе краденого из Украины зерна

Фото: порт в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты готовят порт Мариуполя для переправы краденого из Украины зерна. Речь идет об объемах почти до 5 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сопротивление".

Так, фейковое федеральное агентство морского и речного транспорта РОА сообщило о планах увеличить мощность порта Мариуполя до 4,8 млн. тонн.

"С начала года объем перевалки грузов, которые враг бесцеремонно ворует и отправляет за пределы Украины, в Мариупольском порту составил уже более 165 тыс. тонн. В общем числе сельхозпродукции похищено и вывезено уже 84,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупанты четко выполняют план по путинской "демилитаризации Украины", вывозя из нашей земли прежде всего хлеб и оборудование разграбленных когда-то крупнейших промышленных гигантов Европы вроде Авдеевского коксохима или "Азовстали" в Мариуполе.

Ситуация в порту Мариуполя

Порт в Мариуполе, который захватили российские войска в феврале 2022 года, оккупанты превратили в хаб для хранения техники и личного состава.

Кроме того, в последнее время в порту фиксировалась небывалая активность российских кораблей, в частности, танкеров. Например, в конце июня в порту Мариуполя заметили уже третий танкер РФ.

Тогда сообщалось, что такая активность может быть связана с двумя моментами, в том числе с тем, что РФ начала запускать "Калибры" из акватории Азовского моря.

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