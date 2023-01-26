Окупанти готують нові репресії через фільтраційні перевірки на захоплених територіях

Як зазначає Центр, мешканці частин Харківської і Херсонської областей, які перебувають під окупацією російських загарбників, можуть зустрітися з новою хвилею масових перевірок на "лояльність" до окупаційної влади.

"Зокрема, планується масштабна перевірка телефонів на наявність українських додатків (наприклад, банків та онлайн-освіти). Крім цього, росіяни збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами півдня. На блокпостах у мешканців питають про наявність військового обліку, транспортних засобів у власності, адреси персональних акаунтів у соцмережах з подальшою перевіркою", - наголошує ЦНС.

Також ЦНС нагадує, що на сайті Центру є інструкції щодо дій, які варто здійснити мешканцям окупованих територій:

При цьому Центр національного спротиву рекомендує зберігати посилання на перевірені новинні ресурси у вигляді QR-коду, перед виходом на вулицю або у разі небезпеки чистити історію браузерів. Крім того, краще у таких ситуаціях відписуватися від українських телеграм-каналів.

Центр національного спротиву закликає бути обережними й за можливості залишити окупований регіон.