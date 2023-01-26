Оккупанты готовят новые репрессии из-за фильтрационных проверок на захваченных территориях

Как отмечает Центр, находящиеся под оккупацией российских захватчиков жители частей Харьковской и Херсонской областей могут встретиться с новой волной массовых проверок на "лояльность" к оккупационным властям.

В частности, планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (например, банков и онлайн-образования). Кроме того, россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами юга. На блокпостах у жителей спрашивают наличие воинского учета, транспортных средств в собственности, адреса персональных аккаунтов в соцсетях с последующей проверкой", - отмечает ЦНС.

Также ЦНС напоминает, что на сайте Центра есть инструкции относительно действий, которые следует осуществить жителям оккупированных территорий:

При этом Центр национального сопротивления рекомендует сохранять ссылку на проверенные новостные ресурсы в виде QR-кода, перед выходом на улицу или в случае опасности чистить историю браузеров. Кроме того, лучше в таких ситуациях отписываться от украинских телеграм-каналов.

Центр национального сопротивления призывает быть осторожными и по возможности покинуть оккупированный регион.