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Як безкоштовно евакуюватись з небезпечних регіонів: пояснення Мінреінтеграції

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Середа 25 січня 2023 14:56
Як безкоштовно евакуюватись з небезпечних регіонів: пояснення Мінреінтеграції Фото: як безкоштовно евакуюватись з небезпечних регіонів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час безкоштовної евакуації з небезпечних регіонів важливо не потрапити на гачок до аферистів. Для цього необхідно звернутись за допомогою до місцевих органів влади та волонтерських організацій, які з ними співпрацюють.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Зазначається, що під час спроби евакуюватись аферисти просять перерахувати передплату на свої картки, однак після оплати ігнорують свої зобов’язання і зникають.

Херсонська область

Аби повідомити про бажання евакуюватися необхідно звернутися за телефоном ОВА:

  • 0 800 330 951;
  • (091) 481-78-45;
  • Viber, Telegram, Signal, WhatsApp за номером (093) 011-95-96.

Також можна звернутись до волонтерської організації Help People за телефоном (093) 696-97-88.

Харківська область

Необхідно звернутись за номером гарячої лінії волонтерської організації Helping to Leave (093) 177-64-58.

Запорізька область

Для реєстрації на евакуацію необхідно звернутись на гарячу лінію ОВА за телефоном 0 800 503 508.

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