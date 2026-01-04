Окупанти готують кадетські класи Слідчого комітету РФ в школах Херсонщини

На тимчасово окупованій території Херсонської області з 2026 року в школах Генічеського, Чаплинського та Новотроїцького округів планують відкрити кадетські класи Слідчого комітету РФ. Проєкт орієнтований на так званих "вмотивованих школярів".

За інформацією джерел ЦНС, ідеться про системну мілітаризацію дітей та їхнє раннє залучення до структури силових органів держави-агресора.

Угоди про відкриття таких класів підписав керівник слідчого управління СК РФ у Херсонській області Дмитро Маликов, що свідчить про відомчий характер ініціативи.

Зазначається, що кадетські класи формують закриту освітню модель за принципом "школа - відомча освіта - служба". Навчальний процес орієнтований на дисципліну, ієрархію та безумовне підпорядкування, а не на розвиток критичного мислення.

Крім того, через створення таких класів окупаційна адміністрація фактично інтегрує Слідчий комітет РФ у цивільне життя. За даними ЦНС, це відбувається через використання відомчої символіки, проведення спільних заходів і постійну присутність представників силових структур у школах.

Джерела також повідомляють, що участь у кадетських класах на практиці не є добровільною. Шкільні адміністрації отримують неформальні вказівки формувати списки учнів, зокрема, із соціально вразливих родин. Відмова батьків може супроводжуватися тиском з боку керівництва шкіл або конфліктами з адміністрацією.

У ЦНС наголошують, що відкриття кадетських класів Слідчого комітету РФ на окупованій Херсонщині є частиною окупаційної політики, спрямованої на формування лояльного кадрового резерву для репресивних органів і закріплення контролю над регіоном через систему освіти.