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Окупанти готують хімічну атаку: розвідка перехопила нову розмову росіян щодо фронту (відео)

Вівторок 08 липня 2025 19:42
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Окупанти готують хімічну атаку: розвідка перехопила нову розмову росіян щодо фронту (відео) Ілюстративне фото: розвідка перехопила нову розмову росіян щодо фронту (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Розвідка перехопила розмову російської армії щодо використання на фронті проти українських військових хімічної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

У перехопленій українськими розвідниками розмові військовослужбовці російської окупаційної армії обговорюють підготовку до чергового воєнного злочину - застосування хімічної зброї. Росіяни планують використати отруйні речовини проти позицій українських оборонців.

"Так, про неї думали, просунемося на південь, треба буде артилерією туди. Значить, завтра будемо з "цією штукою" прямо заходити і впритул лупити. З "цією штукою" будемо, і прямо задувати всередину", - каже окупант.

Росіяни використовують хімічну зброю на фронті

Нещодавно ми повідомляли, що Рада ЄС підготувала новий санкційний регламент, в якому Росію вперше офіційно звинувачують у використанні сльозогінного газу CS на фронті в Україні як методу ведення війни.

У пояснювальній частині документа європейські чиновники посилаються на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які були опубліковані на запит української сторони у листопаді 2024 року та в лютому 2025 року.

Раніше ГУР повідомляло, що росіяни системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

Крім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт, який підтверджує виявлення отруйної речовини у зразках, зібраних у зоні бойових дій у Дніпропетровській області.

У цих звітах аналізуються випадки використання газу поблизу сіл Мар’ївка та Іллінка у 2024 році.

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