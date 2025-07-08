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Оккупанты готовят химическую атаку: разведка перехватила новый разговор россиян по фронту (видео)

Вторник 08 июля 2025 19:42
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Оккупанты готовят химическую атаку: разведка перехватила новый разговор россиян по фронту (видео) Иллюстративное фото: разведка перехватила новый разговор россиян относительно фронта (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Разведка перехватила разговор российской армии об использовании на фронте против украинских военных химического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В перехваченном украинскими разведчиками разговоре военнослужащие российской оккупационной армии обсуждают подготовку к очередному военному преступлению - применению химического оружия. Россияне планируют использовать отравляющие вещества против позиций украинских защитников.

"Да, о нем думали, продвинемся на юг, надо будет артиллерией туда. Значит, завтра будем с "этой штукой" прямо заходить и вплотную лупить. С "этой штукой" будем, и прямо задувать внутрь", - говорит оккупант.

Россияне используют химическое оружие на фронте

Недавно мы сообщали, что Совет ЕС подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в использовании слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны.

В пояснительной части документа европейские чиновники ссылаются на доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые были опубликованы по запросу украинской стороны в ноябре 2024 года и в феврале 2025 года.

Ранее ГУР сообщало, что россияне системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала отчет, подтверждающий обнаружение ядовитого вещества в образцах, собранных в зоне боевых действий в Днепропетровской области.

В этих отчетах анализируются случаи использования газа вблизи сел Марьевка и Ильинка в 2024 году.

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