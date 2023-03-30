Фото: оккупанты за час 35 раз обстреляли приграничье Черниговской области (GettyImagеs)

Российские оккупанты вечером четверга, 30 марта, в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".