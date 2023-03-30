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Оккупанты за час 35 раз обстреляли приграничье Черниговской области

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Украина, Четверг 30 марта 2023 22:01
Оккупанты за час 35 раз обстреляли приграничье Черниговской области Фото: оккупанты за час 35 раз обстреляли приграничье Черниговской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты вечером четверга, 30 марта, в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

По их данным, с 17:30 до 18:40 было зафиксировано 35 приходов, вероятно, из миномета 82 мм, в район населенного пункта Блешня.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне россияне обстреляли четыре общины в Сумской области.

Кроме того, 24 марта российские оккупационные войска обстреляли Белополье Сумской области, тогда враг применял, в том числе и авиабомбы.

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