Окупанти фугасами обстріляли Курахове: є жертви та поранені (фото)

"Сьогодні рано вранці ворог знову обстріляв Курахове осколково-фугасними боєприпасами", - розповів він.

В зоні ураження, за даними голови МВА, опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки.

"Поранено двоє людей, двоє загинули. Вся інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється", - зазначив Падун.

Фото наслідків обстрілу Курахового (facebook.com/romanpadun.kuraxove)

Вечірній обстріл Курахового

Ввечері окупанти також атакували Курахове, вдаривши по південним околицям міста. Пошкоджено електричні мережі, частина міста залишається без електропостачання.

Ситуація у Донецькій області

Російські війська постійно атакують Донецьку область, використовуючи різні види озброєння. Загарбники не залишають мети вийти на межі Донецької та Луганської областей.

Наприклад, російське командування дало завдання захопити Часів Яр до 9 травня. Водночас, у ЗСУ запевнили, що окупанти не зможуть захопити Часів Яр до зазначеної дати.

Зазначимо, російським окупаційним військам за даними на 2 травня все ж таки вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному, на Авдіївському напрямку. ЗСУ запровадили резерви для стабілізації.