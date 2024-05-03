Оккупанты фугасами обстреляли Курахово: есть жертвы и раненые (фото)

Российские войска в пятницу, 3 мая, атаковали город Курахово Дронецкой области. Двое людей погибли.
Об этом сообщил глава Кураховской городской военной администрации (ГВА) Роман Падун, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Сегодня ранним утром враг снова обстрелял Курахово осколочно-фугасными боеприпасами", - рассказал он.
В зоне поражения, по данным главы ГВА, оказалась центральная часть города, повреждены многоэтажки.
"Ранены два человека, двое погибли. Вся информация о повреждениях и разрушениях уточняется", - отметил Падун.
Фото последствий обстрела Курахово (facebook.com/romanpadun.kuraxove)
Вечером оккупанты также атаковали Курахово, ударив по южным окрестностям города. Повреждены электрические сети, часть города остается без электроснабжения.
Российские войска постоянно атакуют Донецкую область, используя разные виды вооружения. Захватчики не оставляют цели выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
К примеру, российское командование дало задание захватить Часов Яр до 9 мая. В то же время, в ВСУ заверили, что оккупанты не смогут захватить Часов Яр до указанной даты.
Отметим, российским оккупационным войскам по данным на 2 мая все же удалось прорваться и закрепиться в Очеретино, на Авдеевском направлении. ВСУ ввели резервы для стабилизации.
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