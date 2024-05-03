Оккупанты фугасами обстреляли Курахово: есть жертвы и раненые (фото)
Российские войска в пятницу, 3 мая, атаковали город Курахово Дронецкой области. Двое людей погибли.
Об этом сообщил глава Кураховской городской военной администрации (ГВА) Роман Падун, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Сегодня ранним утром враг снова обстрелял Курахово осколочно-фугасными боеприпасами", - рассказал он.
В зоне поражения, по данным главы ГВА, оказалась центральная часть города, повреждены многоэтажки.
"Ранены два человека, двое погибли. Вся информация о повреждениях и разрушениях уточняется", - отметил Падун.
Фото последствий обстрела Курахово (facebook.com/romanpadun.kuraxove)
Вечерний обстрел Курахово
Вечером оккупанты также атаковали Курахово, ударив по южным окрестностям города. Повреждены электрические сети, часть города остается без электроснабжения.
Ситуация в Донецкой области
Российские войска постоянно атакуют Донецкую область, используя разные виды вооружения. Захватчики не оставляют цели выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
К примеру, российское командование дало задание захватить Часов Яр до 9 мая. В то же время, в ВСУ заверили, что оккупанты не смогут захватить Часов Яр до указанной даты.
Отметим, российским оккупационным войскам по данным на 2 мая все же удалось прорваться и закрепиться в Очеретино, на Авдеевском направлении. ВСУ ввели резервы для стабилизации.
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