Оккупанты фугасами обстреляли Курахово: есть жертвы и раненые (фото)

Об этом сообщил глава Кураховской городской военной администрации (ГВА) Роман Падун, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Сегодня ранним утром враг снова обстрелял Курахово осколочно-фугасными боеприпасами", - рассказал он.

В зоне поражения, по данным главы ГВА, оказалась центральная часть города, повреждены многоэтажки.

"Ранены два человека, двое погибли. Вся информация о повреждениях и разрушениях уточняется", - отметил Падун.

Фото последствий обстрела Курахово (facebook.com/romanpadun.kuraxove)

Вечерний обстрел Курахово

Вечером оккупанты также атаковали Курахово, ударив по южным окрестностям города. Повреждены электрические сети, часть города остается без электроснабжения.

Ситуация в Донецкой области

Российские войска постоянно атакуют Донецкую область, используя разные виды вооружения. Захватчики не оставляют цели выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

К примеру, российское командование дало задание захватить Часов Яр до 9 мая. В то же время, в ВСУ заверили, что оккупанты не смогут захватить Часов Яр до указанной даты.

Отметим, российским оккупационным войскам по данным на 2 мая все же удалось прорваться и закрепиться в Очеретино, на Авдеевском направлении. ВСУ ввели резервы для стабилизации.