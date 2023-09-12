Оккупанты формируют в Луганской области штурмовые подразделения из заключенных, - РВА

На временно оккупированной территории Луганской области на севере региона российские захватчики формируют в полевых лагерях подразделения "Шторм-Z", в состав которых набрали в основном заключенных. Эти группировки противник использует для штурмов под прикрытием механизированных войск регулярной армии..

Об этом заявил начальник Северодонецкой районной военной администрации (РВА) Роман Власенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телеканала "Киев".

Такие полевые лагеря оккупанты формируют в Старобельском районе Луганской области, о чем есть многочисленные подтверждения, отметил чиновник.

Там российские интервенты пытаются обучать представителей ЧВК. В лагерях они находятся около недели - десяти дней, после чего их отправляют на передовые позиции пехотой в механизированные подразделения, говорит руководитель РВА.

Власенко обратил внимание, что подразделения "Шторм-Z" используют тактику "мясных штурмов", какую ранее практиковал главарь ЧВК "Вагнер". То есть осуществляется подготовка, привлекается авиация, а дальше пехота идет волнами - под прикрытием механизированных подразделений ВС РФ.

Также руководитель РВА рассказал, что оккупанты своими артобстрелами и использованием авиации пытаются компенсировать потерю своей инициативы в наземных операциях. По словам Власенко, в настоящее время в Луганской области и захватчиков не ощущается "снарядный голод".

Тактика российских оккупантов

На востоке Украины на Купянском направлении, где оккупанты уже длительное время пытаются прорвать оборону ВСУ, захватчики не отказываются от тактики "мясных" штурмов. Как недавно отметил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, враг также продолжает там формировать "ударный кулак".

Вместе с тем на юге Украины войска РФ могли перейти к новой тактике в попытках остановить контрнаступление ВСУ в Запорожской области. Как ранее сообщало The New York Times со ссылкой на украинских военных, оккупанты начали поджигать минные поля.