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Контрнаступ ЗСУ. Росіяни змінили тактику та почали підпалювати мінні поля, - NYT

Україна, Субота 02 вересня 2023 13:03
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Контрнаступ ЗСУ. Росіяни змінили тактику та почали підпалювати мінні поля, - NYT Фото: росіяни змінили тактику та почали підпалювати мінні поля (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія перейшла до нової тактики, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ у Запорізькій області. Вони почали підпалювати мінні поля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляє видання з посиланням на українських військових, російські загарбники заливають легкозаймистою речовиною території, де розташовані мінні поля. При спробах розмінування окупанти скидають з дронів гранати, "викликаючи море вогню та вибухів".

За словами українських морських піхотинців, російські позиції укріплені мінними полями та траншеями. Через це ЗСУ змушені боротися за кожен будинок.

При цьому рушійною силою цього наступу є сотні невеликих штурмових груп. Найчастіше вони складають від восьми до десяти солдатів. Кожна з таких груп має окремі конкретні завдання: атакувати траншеї, лісосмуги чи будинки.

"Це важкий спосіб вести війну - село за селом, будинок за будинком - без гарантії успіху. Проте захоплені російські укріплення, що вціліли, служать українцям базою для планування свого наступного кроку", - зазначає видання.

Україна продовжує контрнаступ

Декілька місяців тому наші захисники розпочали наступальні дії на півдні України. ЗСУ звільнили понад 10 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Нещодавно українські бійці деокупували населений пункт Роботине у Запорізькій області.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Франції розповів про героїчний вчинок групи українських бійців, які посприяли звільненню Роботиного.

Також ЗСУ продовжують наступ на флангах під Бахмутом. Як зазначає військове командування, там теж є успіхи.

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