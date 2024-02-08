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Окупанти двічі ракетами вдарили по Авдіївці: загинула жінка, пошкоджено будинки

Архівне фото: Окупанти двічі ракетами вдарили по Авдіївці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 8 лютого, ракетами вдарила по Авдіївці в Донецькій області. Унаслідок цього загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Ще 1 людина загинула від рук росіян в Авдіївці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів. Унаслідок цього загинула 72-річна жінка, пошкоджено 2 будинки.

"В Авдіївці досі залишаються понад 900 мешканців - кожен із них щодня наражає себе на смертельну небезпеку", - написав очільник області.

Бої за Авдіївку

З початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто й окупувати його.

При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але не назвав конкретних цифр.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш заявив, що у підвалах розбитих будинків в місті залишаються цивільні, але врятувати їх наразі неможливо.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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