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Окупанти двічі обстріляли підприємство ДТЕК: що відомо

Фото: окупанти двічі обстріляли підприємство ДТЕК (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 6 грудня, російські окупанти двічі обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК. Це на рахунку загарбників вже 18 атака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії ДТЕК.

"6 грудня від обстрілів постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було обстріляно росіянами", - йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми.

"На щастя, жертв немає. Але його зупинка призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні", - додали в ДТЕК.

Як повідомлялось, у понеділок, 5 грудня, саме це підприємство Росія обстріляла під час масового ракетного удару по Україні. Окупанти неодноразово атакували його і раніше.

Крім цього, у четвер, 1 грудня, російські війська здійснили черговий обстріл енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго". Двоє працівників отримали поранення.

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ДТЕК