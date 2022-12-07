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Оккупанты дважды обстреляли предприятие ДТЭК: что известно

Фото: оккупанты дважды обстреляли предприятие ДТЭК (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 6 декабря, российские оккупанты дважды обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК. Это на счету захватчиков уже 18 атака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании ДТЭК.

"6 декабря от обстрелов пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было обстреляно россиянами", - говорится в сообщении.

Как добавляют в компании, в результате обстрелов предприятие было отключено от энергосистемы.

"К счастью, жертв нет. Но его остановка привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе", - добавили в ДТЭК.

Как сообщалось, в понедельник, 5 декабря, именно это предприятие Россия обстреляла во время массового ракетного удара по Украине. Оккупанты неоднократно атаковали его и раньше.

Кроме этого, в четверг, 1 декабря, российские войска произвели очередной обстрел энергетических предприятий "ДТЭК Энерго". Двое работников получили ранения.

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ДТЭК