Оккупанты дважды обстреляли предприятие ДТЭК: что известно

Во вторник, 6 декабря, российские оккупанты дважды обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК. Это на счету захватчиков уже 18 атака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании ДТЭК.

"К счастью, жертв нет. Но его остановка привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе", - добавили в ДТЭК.

Как добавляют в компании, в результате обстрелов предприятие было отключено от энергосистемы.

"6 декабря от обстрелов пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было обстреляно россиянами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 5 декабря, именно это предприятие Россия обстреляла во время массового ракетного удара по Украине. Оккупанты неоднократно атаковали его и раньше.

Кроме этого, в четверг, 1 декабря, российские войска произвели очередной обстрел энергетических предприятий "ДТЭК Энерго". Двое работников получили ранения.

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