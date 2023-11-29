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Окупанти дуже щільно прикрили бухту Севастополя РЕБом. Це видно навіть з космосу (фото)

Фото: окупанти дуже щільно прикрили бухту Севастополя РЕБом (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти, намагаючись захистити бухту Севастополя від українських атак, вмикають дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Вони настільки сильні, що їх роботу помітно навіть з космосу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Зокрема, засоби РЕБ створюють справжні "засвіти" на супутникових так званих SAR-знімках. Наприклад, на знімку від 23 листопада видно саме такий "засвіт".

А на знімку від 24 листопада вдалось зафіксувати ще більш потужні завади.

"При цьому саме 24 листопада у РФ повідомили про масовану атаку БПЛА у кількості десятків одиниць по поки окупованому Криму", - зазначає видання.

Щодо 23 листопада, як пишуть журналісти, у РФ повідомляли про атаку надводних дронів лише вранці 22 листопада, але можливо, що ворог продовжив тримати увімкненими засоби РЕБ й на наступний день, чи була загроза іншої атаки.

При цьому, як свідчать знімки, окуппанти в Криму не зловживають вмиканнями РЕБ, бо, наприклад, 28 листопада, "засвітів" немає.

Як РФ "захищає" Крим від атак України

Після того, як Україна зачастила з атаками на тимчасово окупований Крим, заявивши, зокрема, що Кримський міст є законною метою для ударів, загарбники стали гарячково займатися захистом півострова. Наприклад, росіяни побудували нові позиції для систем ППО у тимчасово окупованому Криму. При цьому, як раніше уточнювали в Повітряних силах України, ППО, якими РФ напихала Крим, все одно не можуть впоратися із західними ракетами.

Також російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії та накопали окопів, а також наставили загороджень у бухті Севастополя та в районі Кримського мосту. Щоправда, нещодавній шторм у Криму змив не тільки окопи на узбережжі в Євпаторії, але зніс загородження, що захищали Керченський міст і бухту Севастополя від атак.

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