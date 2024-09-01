UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти дроном атакували авто поліцейських у Куп'янську: є загиблий

Фото: окупанти дроном атакували авто поліцейських у Куп'янську (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти атакували дроном поліцейську машину у Куп'янську Харківської області 31 серпня. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Всі правоохоронці зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані.

"У результаті дронової атаки ворога загинув поліцейський Олександр Попович", - додали в обласній поліції.

Атаки РФ на поліцейських в Україні

Російські війська постійно атакують дронами поліцейських в Україні під час виконання службових обов'язків. Найчастіше обстріли відбуваються у прифронтових регіонах.

Наприклад, у червні загарбники цілеспрямовано атакували поліцейську машину в Херсонській області. Вони скинули вибухівку на авто з дрона.

А в середині серпня РФ вдарила FPV-дроном по службовому автомобілю поліції в Миколаївській області. Внаслідок атаки постраждали троє патрульних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куп'янськХарків