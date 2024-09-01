Оккупанты дроном атаковали авто полицейских в Купянске: есть погибший

Атаки РФ на полицейских в Украине

Российские войска постоянно атакуют дронами полицейских в Украине во время віполнения служебных обязанностей. Чаще всего обстрелы происходят в прифронтовых регионах.

Например, в июне захватчики целенаправленно атаковали полицейскую машину в Херсонской области. Они сбросили взрывчатку на авто с дрона.

А в середине августа РФ ударила FPV-дроном по служебному автомобилю полиции в Николаевской области. В результате атаки пострадали трое патрульных.

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