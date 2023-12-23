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Окупанти з дрона атакували Херсонську область: є жертви

Фото: окупанти обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вкотре атакували території Херсонської області. В результаті ворожої атаки загинув місцевий чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Окупаційні війська атакували Станіслав з безпілотника", - повідомив Прокудін.

За його даними, в результаті ворожої атаки загинув 69-річний місцевий житель.

Бої у Херсонській області

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області. У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Українські військові наголошували, що робота на лівому березі Дніпра триває, але вона ускладнюється через погану погоду.

Детальніше про головні події на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

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ХерсонокупантиВійна Росії проти України