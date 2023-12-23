Оккупанты из дрона атаковали Херсонскую область: есть жертвы

"Оккупационные войска атаковали Станислав с беспилотника", - сообщил Прокудин.

По его данным, в результате вражеской атаки погиб 69-летний местный житель.

Бои в Херсонской области

Напомним, что в ноябре стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области. В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Украинские военные отмечали, что работа на левом берегу Днепра продолжается, но она усложняется из-за плохой погоды.

Детальнее о главных событиях на фронте - в материале РБК-Украина.

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