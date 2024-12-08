Окупанти з дрона атакували будинок в Херсоні: фото наслідків

Атака РФ по Україні

Після опівночі 8 грудня російські війська влаштували новий обстріл по Україні, використавши десятки дронів. У Києві, як і в інших областях, оголошували тривогу.

Зокрема, російські війська атакували Кам'янський район Дніпропетровської області в ніч на 8 грудня. Постраждала жінка.

Як пізніше розповіли в Повітряних силах ЗСУ, Росія випустила по Україні 74 дрони. Сили протиповітряної оборони працювали у восьми областях.

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