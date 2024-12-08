Росіяни атакували дрони Дніпропетровську область: є постраждала (фото)

Російські війська атакували Кам'янський район Дніпропетровської області в ніч на 8 грудня. Постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, вночі окупанти спрямували на область безпілотники, працювала ППО. "Гучно було у Кам'янському районі. Там через атаку противника постраждала 64-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома", - зазначив Лисак. Наслідки атаки РФ У п'яти багатоквартирних будинках побиті вікна. Крім того, понівечені комунальне підприємство, коледж, два авто та лінія електропередач. Наслідки атаки РФ на Кам'янський район Дніпропетровської області 8 грудня (t.me/dnipropetrovskaODA)