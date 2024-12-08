Оккупанты с дрона атаковали дом в Херсоне: фото последствий

Атака РФ по Украине

После полуночи 8 декабря российские войска устроили новый обстрел по Украине, использовав десятки дронов. В Киеве, как и в других областях, объявляли тревогу.

В частности, российские войска атаковали Каменский район Днепропетровской области в ночь на 8 декабря. Пострадала женщина.

Как позже рассказали в Воздушных силах ВСУ, Россия выпустила по Украине 74 дрона. Силы противовоздушной обороны работали в восьми областях.

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