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Оккупанты с дрона атаковали дом в Херсоне: фото последствий

Фото: российские войска с дрона атаковали жилой дом в Херсоне 8 декабря (иллюстрация/facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска с дрона атаковали жилой дом в Херсоне. Начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Сегодня ночью оккупанты сбросили снаряд с вражеского БПЛА на жилой дом в одном из районов г. Херсон", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате попадания пламя охватило всю крышу дома, пожар был ликвидирован.

 

Последствия атаки дрона РФ на дом в Херсоне (t.me/dsns_telegram)

Атака РФ по Украине

После полуночи 8 декабря российские войска устроили новый обстрел по Украине, использовав десятки дронов. В Киеве, как и в других областях, объявляли тревогу.

В частности, российские войска атаковали Каменский район Днепропетровской области в ночь на 8 декабря. Пострадала женщина.

Как позже рассказали в Воздушных силах ВСУ, Россия выпустила по Украине 74 дрона. Силы противовоздушной обороны работали в восьми областях.

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