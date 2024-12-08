Окупанти з дрона атакували будинок в Херсоні: фото наслідків

Російські війська з дрона атакували житловий будинок у Херсоні. Почалась масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Наслідки атаки дрона РФ на будинок у Херсоні (t.me/dsns_telegram)

За даними рятувальників, внаслідок влучання полум’я охопило весь дах будинку, пожежу було ліквідовано.

"Сьогодні вночі окупанти скинули снаряд із ворожого БПЛА на житловий будинок в одному з районів м. Херсон", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні

Після опівночі 8 грудня російські війська влаштували новий обстріл по Україні, використавши десятки дронів. У Києві, як і в інших областях, оголошували тривогу.

Зокрема, російські війська атакували Кам'янський район Дніпропетровської області в ніч на 8 грудня. Постраждала жінка.

Як пізніше розповіли в Повітряних силах ЗСУ, Росія випустила по Україні 74 дрони. Сили протиповітряної оборони працювали у восьми областях.

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