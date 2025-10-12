Окупанти дотують колаборантів: ЦНС викрив схему на Херсонщині

Окупанти дотують колаборантів, надаючи їм "субсидії" на врожай.

Так званий окупаційний уряд на тимчасово окупованих територіях запровадив порядок виплат субсидій нібито для підтримки виробництва картоплі й овочів.

Насправді гроші дістануться лише тим, хто погодився працювати за кремлівськими схемами.

"Фермерів змушують продавати урожай за безцінь фірмам-прокладкам, які вивозять продукцію до Росії. Поки люди рахують копійки й виживають без води та світла, окупанти дотують своїх посіпак і продовжують мародерство", - ідеться у повідомленні ЦНС.

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про дії ворога та колаборантів через анонімний чат-бот і приєднуватися до Руху опору.