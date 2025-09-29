Росія відроджує "стахановський рух" на тимчасово окупованій Луганщині

На тимчасово окупованій Луганщині знову з'являються практики, що нагадують радянські методи тиску. Студентів змушують брати участь у так званому "стахановському русі", прикриваючи цим примус до праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram

Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Луганської області ініціювала створення так званого "молодіжного стахановського руху". Під цим форматом приховується обов'язкова участь студентів місцевих псевдовузів у роботах на промислових підприємствах.

Для посилення контролю окупанти планують впроваджувати змагання між студентськими групами, що нагадує радянську систему ідеологічного тиску.

Спроба повернення в минуле

Росія, яка зруйнувала регіон і його інфраструктуру, тепер фактично позбавляє молодь перспектив, повертаючи практику репресій і нав'язуючи культ колективної праці. Замість можливостей для розвитку нав'язується модель минулого, в якій домінують залежність, дефіцит і знецінення особистості.

Заклик до опору

Центр національного спротиву наголошує, що подібні дії спрямовані на остаточне підпорядкування суспільства. Організація закликає мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про дії ворога та колаборантів через анонімний чат-бот і приєднуватися до Руху опору.