Так называемая власть на временно оккупированных территориях Украины придумала способ дотирования коллаборационистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.
Оккупанты дотируют коллаборационистов, предоставляя им "субсидии" на урожай.
Так называемое оккупационное правительство на временно оккупированных территориях ввело порядок выплат субсидий якобы для поддержки производства картофеля и овощей.
На самом деле деньги достанутся только тем, кто согласился работать по кремлевским схемам.
"Фермеров заставляют продавать урожай за бесценок фирмам-прокладкам, которые вывозят продукцию в Россию. Пока люди считают копейки и выживают без воды и света, оккупанты дотируют своих приспешников и продолжают мародерство", - говорится в сообщении ЦНС.
Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий сообщать о действиях врага и коллаборационистов через анонимный чат-бот и присоединяться к Движению сопротивления.
Ранее РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления сообщало о возрождении так называемого "стахановского движения" на временно оккупированной Луганщине.
Под этим форматом скрывается обязательное участие студентов местных псевдовузов в работах на промышленных предприятиях.
Для усиления контроля оккупанты планируют внедрять соревнования между студенческими группами, что напоминает советскую систему идеологического давления.