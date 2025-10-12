Оккупанты дотируют коллаборационистов: ЦНС разоблачил схему на Херсонщине

Оккупанты дотируют коллаборационистов, предоставляя им "субсидии" на урожай.

Так называемое оккупационное правительство на временно оккупированных территориях ввело порядок выплат субсидий якобы для поддержки производства картофеля и овощей.

На самом деле деньги достанутся только тем, кто согласился работать по кремлевским схемам.

"Фермеров заставляют продавать урожай за бесценок фирмам-прокладкам, которые вывозят продукцию в Россию. Пока люди считают копейки и выживают без воды и света, оккупанты дотируют своих приспешников и продолжают мародерство", - говорится в сообщении ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий сообщать о действиях врага и коллаборационистов через анонимный чат-бот и присоединяться к Движению сопротивления.