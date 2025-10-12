RU

Общество Образование Деньги Изменения

Оккупанты дотируют коллаборационистов: ЦНС разоблачил схему на Херсонщине

Иллюстративное фото: поле пшеницы (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Так называемая власть на временно оккупированных территориях Украины придумала способ дотирования коллаборационистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.

Оккупанты дотируют коллаборационистов, предоставляя им "субсидии" на урожай.

Так называемое оккупационное правительство на временно оккупированных территориях ввело порядок выплат субсидий якобы для поддержки производства картофеля и овощей.

На самом деле деньги достанутся только тем, кто согласился работать по кремлевским схемам.

"Фермеров заставляют продавать урожай за бесценок фирмам-прокладкам, которые вывозят продукцию в Россию. Пока люди считают копейки и выживают без воды и света, оккупанты дотируют своих приспешников и продолжают мародерство", - говорится в сообщении ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий сообщать о действиях врага и коллаборационистов через анонимный чат-бот и присоединяться к Движению сопротивления.

 

Возрождение "стахановского движения" на оккупированной части Луганщины

Ранее РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления сообщало о возрождении так называемого "стахановского движения" на временно оккупированной Луганщине.

Под этим форматом скрывается обязательное участие студентов местных псевдовузов в работах на промышленных предприятиях.

Для усиления контроля оккупанты планируют внедрять соревнования между студенческими группами, что напоминает советскую систему идеологического давления.

Херсонская область