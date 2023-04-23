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Окупанти за допомогою безпілотника вдарили по Дніпропетровській області

Фото: окупанти за допомогою безпілотника вдарили по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ вчора пізно ввечері, 22 квітня, вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Окупанти продовжують тероризувати мирних. Не залишають у спокої Нікопольський район. Пізнього вечора вдарили по Марганецькій громаді. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

За його словами, на щастя люди не постраждали. Територія удару обстежується рятувальниками та іншими екстреними службами.

Раніше повідомлялося, що в середу, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали вдома.

Також нагадаємо, що у Дніпропетровській області піротехніки завершили обстеження сільгоспугідь, щоб аграрії змогли розпочати посівну.

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