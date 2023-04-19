Зможуть працювати аграрії: у Дніпропетровській області розмінували сільгоспугіддя

У Дніпропетровській області піротехніки завершили обстеження сільгоспугідь, щоб аграрії змогли почати посівну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

Він зазначив, що спеціалісти обстежили поля, які потребували розмінування найперше, аби туди могла вийти аграрна техніка.

Так, фахівці працювали у Криворізькому районі. Вони оглянули 2645 гектарів та знешкодили майже чверть сотні ворожих боєприпасів.

"Тепер, щойно земля підсохне після опадів, за свій фронт робіт візьмуться аграрії. Здебільшого, там сіятимуть соняшник. Головне - працюватимуть безпечно", - написав Лисак.

Загалом з початку повномасштабної війни в області знешкодили понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування піротехніки продовжують й надалі.

Нагадаємо, у Харківській області аграріїв закликали не починати роботи на угіддях, які можуть потребувати розмінування.

Тим часом у звільненій Херсонській області фермери збираються засіяти баштан.

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