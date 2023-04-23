Оккупанты с помощью беспилотника ударили по Днепропетровской области

Войска РФ вчера поздно вечером, 22 апреля, ударили по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Оккупанты продолжают терроризировать мирных. Не оставляют в покое Никопольский район. Поздним вечером ударили по Марганецкой громаде. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.
По его словам, к счастью, люди не пострадали. Территория удара обследуется спасателями и другими экстренными службами.
Ранее сообщалось, что в среду, 19 апреля, россияне обстреляли две громады в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.
Также напомним, что в Днепропетровской области пиротехники завершили обследование сельхозугодий, чтобы аграрии смогли начать посевную.
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