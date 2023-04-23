Оккупанты с помощью беспилотника ударили по Днепропетровской области

Войска РФ вчера поздно вечером, 22 апреля, ударили по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Оккупанты продолжают терроризировать мирных. Не оставляют в покое Никопольский район. Поздним вечером ударили по Марганецкой громаде. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

По его словам, к счастью, люди не пострадали. Территория удара обследуется спасателями и другими экстренными службами.