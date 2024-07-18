Окупанти у Донецькій області формують список шахт під "приватизацію", - ЦНС

Окупаційна влада тимчасово окупованої Донецької області почала формувати списки ще не зачинених шахт, які незабаром виставлять на продаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
"Зауважимо, що в окупантів це означає передачу майна дотичним структурам, які потім вирізають обладнання на метал", - йдеться в повідомленні.
В самій РОА не приховують, що регіон "має переорієнтувати економіку". Тобто, таким чином окупанти анонсували подальше закриття шахт. У ЦНС додали, що самі шахти зазвичай відходять у власність до клану кадирівців, які неофіційно й управляють регіоном.
Також у відомстві вкотре наголосили, що всі права власності видані російськими маріонетками не мають юридичної сили.
Нагадаємо, що за інформацією ЦНС, росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області видають так звані "ліцензії" на розграбування українських надр.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупанти вигадали нову схему, як забрати житло у мешканців на окупованих територіях. Для цього його достатньо визнати аварійним.
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