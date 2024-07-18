Оккупанты в Донецкой области формируют список шахт под "приватизацию", - ЦНС

"Заметим, что у окупантов это означает передачу имущества соприкасающимся структурам, которые затем вырезают оборудование на металл", - говорится в сообщении.

В самой РОА не скрывают, что регион "должен переориентировать экономику". То есть, таким образом, оккупанты анонсировали дальнейшее закрытие шахт. В ЦНС добавили, что сами шахты обычно отходят в собственность в клан кадыровцев, которые неофициально и управляют регионом.

Также в ведомстве в очередной раз подчеркнули, что все права собственности, выданные российскими марионетками, не имеют юридической силы.