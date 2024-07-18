Оккупанты в Донецкой области формируют список шахт под "приватизацию", - ЦНС

Оккупационные власти временно оккупированной Донецкой области начали формировать списки еще не закрытых шахт, которые вскоре выставят на продажу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
"Заметим, что у окупантов это означает передачу имущества соприкасающимся структурам, которые затем вырезают оборудование на металл", - говорится в сообщении.
В самой РОА не скрывают, что регион "должен переориентировать экономику". То есть, таким образом, оккупанты анонсировали дальнейшее закрытие шахт. В ЦНС добавили, что сами шахты обычно отходят в собственность в клан кадыровцев, которые неофициально и управляют регионом.
Также в ведомстве в очередной раз подчеркнули, что все права собственности, выданные российскими марионетками, не имеют юридической силы.
Напомним, что по информации ЦНС, россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области выдают так называемые "лицензии" на разграбление украинских недр.
Ранее РБК-Украина сообщало, что оккупанты придумали новую схему, как забрать жилье у жителей на оккупированных территориях. Для этого его достаточно признать аварийным.
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