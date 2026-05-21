Окупанти на Донбасі хочуть "підняти економіку" туризмом, знущаючись над місцевими

04:45 21.05.2026 Чт
2 хв
Росіяни справді планують наповнювати дефіцитні бюджети надходженнями від туризму, але хто їздитиме до них?
aimg Юлія Маловічко
Фото: російський військовий в окупації (росЗМІ)

Окупаційна влада на ТОТ Донеччини чим далі, то частіше заявляє про розвиток туризму, як одного з головних інструментів відновлення місцевої економіки, ігноруючи інші реалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Центру протидії дезінформації".

"Так зване міністерство економічного розвитку "ДНР" стверджує, що саме туризм та індустрія гостинності мають стати основою для зростання виробництва та агропромислового комплексу", - йдеться у повідомленні.

У Центрі наголосили, що до приходу "русского міра" український Донбас був потужним індустріальним регіоном. Зокрема, металургійні гіганти та вугільні шахти забезпечували стабільною роботою сотні тисяч людей.

"Подібні заяви звучать як знущання з мешканців регіону", - підкреслили у відомстві.

Ще у центрі зазначили, що Росія прийшла на Донбас із війною і перетворила ці підприємства на руїни, аі тепер, коли промисловості фактично не існує, загарбники пропонують людям "підіймати економіку" обслуговуванням туристів.

Однак українці не поспішають їхати на ТОТ з огляду на безпекові ризики та відсутність інфраструктури.

"Обіцянки "підняти економіку»" туризмом - це виключно пропаганда для жителів ТОТ. Кремль намагається відвернути увагу від реальної катастрофи: безробіття, відсутності перспектив і тотальної деградації регіону», - підсумували у Центрі.

Як відомо, росіяни продовжують русифікацію на окуповних територіях - це стосується навіть дитячих садочків.

РБК-Україна також писало, як Росія виробила нову тактику для забезпечення водою тимчасово окупованих районів Донецької області.

