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Окупанти на Донбасі атакували морпіхів забороненою зброєю (відео)

Фото: окупанти на Донбасі атакували морпіхів гранатами "К-51" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти використали заборонену хімічну зброю на Донбасі. Мова йде про аерозольні гранати "К-51", скидають на позиції ЗСУ їх із дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

"Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю - аерозольні гранати "К-51", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають військові, хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на ЗСУ на сході.

"Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту", - додають в ВМС ЗСУ.

Як повідомлялось, гранати "К-51" російські окупанти використовують проти ЗСУ не вперше.

Нагадаємо, у перехопленні ГУР російські окупанти вихваляються, що використовують проти ЗСУ заборонені фосфорні снаряди. Також вони впевнені, що воюють в Україні із НАТО.

Також бригади "швидких" почали навчати наданню допомоги при хімічній та ядерній небезпеках.

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