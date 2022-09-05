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Бригады "скорых" начали обучать оказанию помощи при химической и ядерной опасностях

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Киев, Понедельник 05 сентября 2022 19:40
Бригады "скорых" начали обучать оказанию помощи при химической и ядерной опасностях Фото: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украине около 10% бригад экстренной медицины были переобучены и переформатированы на оказание помощи при химической, биологической и ядерной опасности.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.

Речь идет о специально обустроенных бригадах, которые имеют либо антидоты, либо костюмы, либо средства индивидуальной защиты для оказания помощи пострадавшим в зоне поражения.

"Полностью быть готовыми, например, к применению оружия массового поражения почти невозможно. Сейчас мы больше фокусируемся на том, чтобы подготовить систему, чтобы она могла быстро выявлять любые риски", - заявил Кузин.

По его словам, в ряде регионов уже прошли тренинги для специалистов по дозиметрии и радиационной защите. Основная функция таких специалистов – обеспечить эффективное реагирование в области.

Кузин также отметил, что в Днепре были проведены учения, в ходе которых отрабатывали эвакуацию населения в случае аварийной ситуации на Запорожской АЭС. Каждая громада устанавливает свои схемы оповещения населения – от громкоговорителей до дворовых чатов или объявлений.

Напомним, ранее Минздрав рассказал о йодной профилактике при радиационной аварии, которая может случиться на ядерных установках атомной станции.

Также Министерство здравоохранения опубликовало памятку, что нужно иметь дома, чтобы защититься от последствий радиационной аварии.

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