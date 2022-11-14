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Окупанти використовують хімічну зброю у Донецькій області (фото)

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Україна, Понеділок 14 листопада 2022 15:21
Окупанти використовують хімічну зброю у Донецькій області (фото) Фото: Окупанти використовують хімічну зброю у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти використовують проти українських військових хімічну зброю. У Донецькій області на позиції захисників були скинути аерозольні гранати "К-51".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині. Одна з них не розірвалася", - йдеться у повідомленні.

Окупанти використовують хімічну зброю у Донецькій області (фото)

Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту.

"Проте навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що раніше Європейський Союз продовжив на рік санкції проти Росії, що спрямовані на боротьбу із застосуванням і поширенням хімічної зброї.

Також до цього повідомлялось, що бригади "швидких" почали навчати наданню допомоги при хімічній та ядерній небезпеках.

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