Окупанти використовують хімічну зброю у Донецькій області (фото)

Російські окупанти використовують проти українських військових хімічну зброю. У Донецькій області на позиції захисників були скинути аерозольні гранати "К-51".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині. Одна з них не розірвалася", - йдеться у повідомленні.

Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту.

"Проте навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу", - додали у ДПСУ.