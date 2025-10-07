Окупанти за добу завдали понад 26 ударів по енергооб'єктах України, - Міненерго

Російські окупанти тільки за цю добу вже понад 26 разів атакували енергетичні об'єкти України. Низка областей під прицілом щодня.
Про це заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго у Facebook.
Гринчук зустрілася з послами країн "Великої сімки" і розповіла їм ключові потреби України перед зимою в умовах постійних атак РФ.
"Лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога", - зазначила Гринчук.
За її словами, насамперед Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. Також необхідно розвивати пасивний фізичний захист енергооб'єктів.
Вона закликала партнерів допомогти з додатковим енергетичним обладнанням, яке може замінити зруйноване.
Також міністр звернула увагу, що серед пріоритетів - накопичення достатніх обсягів газу на тлі спроб Росії знищити українську газову інфраструктуру.
Нагадаємо, російські окупанти знову сконцентрували свої атаки на енергетичних об'єктах України.
Зокрема, сьогодні, 7 жовтня, окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в Прилуках Чернігівської області. Понад 61 тисяча абонентів у місті залишилися без світла.
Енергетики практично миттєво приступили до ремонту, щоб відновити електропостачання.