Економіка

Окупанти за добу завдали понад 26 ударів по енергооб'єктах України, - Міненерго

Фото: Світлана Гринчук, міністр енергетики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти тільки за цю добу вже понад 26 разів атакували енергетичні об'єкти України. Низка областей під прицілом щодня.

Про це заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго у Facebook.

Гринчук зустрілася з послами країн "Великої сімки" і розповіла їм ключові потреби України перед зимою в умовах постійних атак РФ.

"Лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога", - зазначила Гринчук.

За її словами, насамперед Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. Також необхідно розвивати пасивний фізичний захист енергооб'єктів.

Вона закликала партнерів допомогти з додатковим енергетичним обладнанням, яке може замінити зруйноване.

Також міністр звернула увагу, що серед пріоритетів - накопичення достатніх обсягів газу на тлі спроб Росії знищити українську газову інфраструктуру.

Атаки на енергетику

Нагадаємо, російські окупанти знову сконцентрували свої атаки на енергетичних об'єктах України.

Зокрема, сьогодні, 7 жовтня, окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в Прилуках Чернігівської області. Понад 61 тисяча абонентів у місті залишилися без світла.

Енергетики практично миттєво приступили до ремонту, щоб відновити електропостачання.

МіненергоВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронівВимкнення світла