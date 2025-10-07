Оккупанты за сутки нанесли более 26 ударов по энергоообъектам Украины, - Минэнерго

Гринчук встретилась с послами стран "Большой семерки" и рассказала им ключевые потребности Украины перед зимой в условиях постоянных атак РФ.

"Только в эти сутки имеем более 26 атак на наши энергетические объекты. Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Полтавская области фактически находятся под ежедневным прицелом врага", - отметила Гринчук.

По ее словам, в первую очередь Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить критическую инфраструктуру. Также необходимо развивать пассивную физическую защиту энергообъектов.

Она призвала партнеров помочь с дополнительным энергетическим оборудованием, которое может заменить разрушенное.

Также министр обратила внимание, что среди приоритетов - накопление достаточных объемов газа на фоне попыток России уничтожить украинскую газовую инфраструктуру.