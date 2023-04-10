Окупанти за добу випустили по Херсону та області понад 350 снарядів, - ОВА

Російські окупанти протягом минулої доби 78 разів обстріляли територію Херсонської області, випустивши 360 снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Зі слів посадовця, в Херсоні зафіксували 17 "прильотів".
Прокудін розповів, що ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів регіону, та територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста.
"Жертв серед цивільного населення немає", - додав глава ОВА.
Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 9 квітня було евакуйовано 90 осіб.
Нагадаємо, ввечері 9 квітня у Херсоні прогриміли вибухи. Окупанти завдали удару керованими авіабомбами.
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