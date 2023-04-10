RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты за сутки выпустили по Херсону и области более 350 снарядов, - ОВА

Фото: Оккупанты за сутки выпустили по Херсону и области более 350 снарядов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты за прошедшие сутки 78 раз обстреляли территорию Херсонской области, выпустив 360 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам чиновника, в Херсоне зафиксировали 17 "прилетов".

Прокудин рассказал, что враг попал в жилые кварталы населенных пунктов региона и территорию и сооружения гаражного кооператива Корабельного района города.

"Жертв среди гражданского населения нет", - добавил глава ОВА.

Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 9 апреля было эвакуировано 90 человек.

Напомним, вечером 9 апреля в Херсоне прогремели взрывы. Оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против Украины