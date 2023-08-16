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Окупанти за добу вбили чотирьох жителів Донецької області, ще сімох було поранено, - ОВА

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Донецька область, Середа 16 серпня 2023 16:13
Окупанти за добу вбили чотирьох жителів Донецької області, ще сімох було поранено, - ОВА Фото: Наслідки обстрілів Донецької області (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитро Браславський

Війська РФ за останню добу обстріляли Донецьку область з "Ураганів" і "Смерчів". Унаслідок ворожих ударів загинуло чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

Жертви ударів

  • На Горлівському напрямку у Торецькій громаді у Північному поранено 2 людини;
  • На Лисичанському напрямку у Сіверську 1 людина загинула і 3 поранено;
  • У Лиманській громаді 1 людина загинула у Ямполі і 1 поранена у Торському.

За словами глава області, всього за добу росіяни вбили 4 жителів Донецької області, поранили ще 7.

Пошкодження внаслідок ударів РФ

Зазначається, що на Волноваському напрямку пошкоджено господарчу споруду у Богоявленці, під вогнем - Максимівка і Вугледар.

На Донецькому напрямку зранку росіяни обстріляли з танків дві вулиці Авдіївки. У Курахівській громаді з "Ураганів" обстріляне сільгосппідприємство.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді у Північному пошкоджено 5 будинків і адмінбудівлю; у Дружбі пошкоджено будинок. По Костянтинівці ворог випустив 4 залпи зі "Смерчів" - пошкоджено 9 будинків газогін і 2 лінії електропередач.

Також Кириленко розповів, що у Часовоярській громаді пошкоджено 4 будинки. В Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено декілька будинків.

На Лисичанському напрямку у Сіверську зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 будинки.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Вчора вночі під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

Російські військові також обстріляли Краматорськ за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинуло, ще одна отримала поранення.

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