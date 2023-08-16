Окупанти за добу вбили чотирьох жителів Донецької області, ще сімох було поранено, - ОВА
Війська РФ за останню добу обстріляли Донецьку область з "Ураганів" і "Смерчів". Унаслідок ворожих ударів загинуло чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.
Жертви ударів
- На Горлівському напрямку у Торецькій громаді у Північному поранено 2 людини;
- На Лисичанському напрямку у Сіверську 1 людина загинула і 3 поранено;
- У Лиманській громаді 1 людина загинула у Ямполі і 1 поранена у Торському.
За словами глава області, всього за добу росіяни вбили 4 жителів Донецької області, поранили ще 7.
Пошкодження внаслідок ударів РФ
Зазначається, що на Волноваському напрямку пошкоджено господарчу споруду у Богоявленці, під вогнем - Максимівка і Вугледар.
На Донецькому напрямку зранку росіяни обстріляли з танків дві вулиці Авдіївки. У Курахівській громаді з "Ураганів" обстріляне сільгосппідприємство.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
На Горлівському напрямку у Торецькій громаді у Північному пошкоджено 5 будинків і адмінбудівлю; у Дружбі пошкоджено будинок. По Костянтинівці ворог випустив 4 залпи зі "Смерчів" - пошкоджено 9 будинків газогін і 2 лінії електропередач.
Також Кириленко розповів, що у Часовоярській громаді пошкоджено 4 будинки. В Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено декілька будинків.
На Лисичанському напрямку у Сіверську зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 будинки.
Обстріли Донецької області
Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.
Вчора вночі під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.
Російські військові також обстріляли Краматорськ за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинуло, ще одна отримала поранення.
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