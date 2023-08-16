Оккупанты за сутки убили четырех жителей Донецкой области, еще семь были ранены, - ОВА
Войска РФ за последние сутки обстреляли Донецкую область из "Ураганов" и "Смерчей". В результате вражеских ударов погибли четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Жертвы ударов
- На Горловском направлении в Торецкой громаде в Северном ранены 2 человека;
- На Лисичанском направлении в Северске 1 человек погиб и 3 ранены;
- В Лиманской громаде 1 человек погиб в Ямполе и 1 ранен в Торском.
По словам глава области, всего за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, ранили еще 7.
Повреждение в результате ударов РФ
Отмечается, что на Волновахском направлении повреждена хозяйственная постройка в Богоявленке, под огнем - Максимовка и Угледар.
На Донецком направлении утром россияне обстреляли из танков две улицы Авдеевки. В Кураховской громаде из "Ураганов" обстреляно сельхозпредприятие.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
На Горловском направлении в Торецкой громаде в Северном повреждены 5 домов и админздание; в Дружбе поврежден дом. По Константиновке враг выпустил 4 залпа из "Смерчей" - повреждены 9 домов, газопровод и 2 линии электропередач.
Также Кириленко рассказал, что в Часовоярской громаде повреждены 4 дома. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждено несколько домов.
На Лисичанском направлении в Северске разрушено админздание, повреждены 2 дома.
Обстрелы Донецкой области
Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.
Вчера ночью под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.
Российские военные также обстреляли Краматорск с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще один получил ранения.
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