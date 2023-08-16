Оккупанты за сутки убили четырех жителей Донецкой области, еще семь были ранены, - ОВА

Войска РФ за последние сутки обстреляли Донецкую область из "Ураганов" и "Смерчей". В результате вражеских ударов погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Жертвы ударов

На Горловском направлении в Торецкой громаде в Северном ранены 2 человека;

На Лисичанском направлении в Северске 1 человек погиб и 3 ранены;

В Лиманской громаде 1 человек погиб в Ямполе и 1 ранен в Торском.

По словам глава области, всего за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, ранили еще 7.

Повреждение в результате ударов РФ

Отмечается, что на Волновахском направлении повреждена хозяйственная постройка в Богоявленке, под огнем - Максимовка и Угледар.

На Донецком направлении утром россияне обстреляли из танков две улицы Авдеевки. В Кураховской громаде из "Ураганов" обстреляно сельхозпредприятие.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

На Горловском направлении в Торецкой громаде в Северном повреждены 5 домов и админздание; в Дружбе поврежден дом. По Константиновке враг выпустил 4 залпа из "Смерчей" - повреждены 9 домов, газопровод и 2 линии электропередач.

Также Кириленко рассказал, что в Часовоярской громаде повреждены 4 дома. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждено несколько домов.

На Лисичанском направлении в Северске разрушено админздание, повреждены 2 дома.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Вчера ночью под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.

Российские военные также обстреляли Краматорск с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще один получил ранения.