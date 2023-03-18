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Окупанти за добу тричі обстріляли Херсон із артилерії та "Градів": є поранені

Фото: російські війська за добу тричі обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська за минулу добу тричі обстріляли Херсон із використанням ствольної артилерії та РСЗВ "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Проскудіна.

"За минулу добу противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 7 снарядів потрапили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

За його словами, внаслідок обстрілів обласного центру троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше ми писали, що у Херсоні російські окупанти обстріляли медустанову. Росіяни знали, куди б'ють, оскільки снаряд прицільно скинули з безпілотника.

Також нагадаємо, у четвер, 16 березня, російські військові атакували Херсон із безпілотників. Під ворожу атаку потрапив медичний заклад.

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