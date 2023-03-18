Окупанти за добу тричі обстріляли Херсон із артилерії та "Градів": є поранені

Російські війська за минулу добу тричі обстріляли Херсон із використанням ствольної артилерії та РСЗВ "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Проскудіна.

За його словами, внаслідок обстрілів обласного центру троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"За минулу добу противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 7 снарядів потрапили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Раніше ми писали, що у Херсоні російські окупанти обстріляли медустанову. Росіяни знали, куди б'ють, оскільки снаряд прицільно скинули з безпілотника.

Також нагадаємо, у четвер, 16 березня, російські військові атакували Херсон із безпілотників. Під ворожу атаку потрапив медичний заклад.

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